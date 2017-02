Kaye stierf op 23 januari in een verzorgingstehuis in het Verenigd Koninkrijk. Hij was 75 en leed aan dementie. Gisteren vond pas de uitvaart plaats in zijn thuisstad Huddersfield. Kaye vertolkte jarenlang de rol van René Artois in de oorlogsserie "Allo allo!". Hij brak door als Bernard Butler in de ITV-soap "Coronation Street".

Collega's als Vicki Michelle, Kim Hartman en Sue Hodge woonden de dienst bij. Voor hen was hij gewoon "familie". "Hij was soms echt stout en in voor allerlei fopjes, maar op andere momenten was hij bloedserieus, en soms ook eenzaam, denk ik. Hij had vele gezichten", vertelde Michelle. Hartman reisde met Kaye de wereld rond voor de theaterversie van "Allo allo!". "Het waren geweldige tijden en ik associeer ze met Gorden", reageerde Hartman.