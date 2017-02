Nadat hij eerder een gastrol in "Familie" heeft gespeeld en met De Romeo's heeft samengewerkt, keert Ronn Moss komende zomer naar ons land terug. Hij zal liefst vier maanden in een huis aan de kust verblijven als uitvalsbasis voor 2 theaterprojecten waarin hij meespeelt.

Het eerste is "Den Bolle and the beautiful", een revue samen met komiek Luc Caals. De titel is uiteraard een knipoog naar "The bold and the beautiful" ofwel "Mooi en meedogenloos", de moeder aller soapseries waarin Moss jarenlang de rol van Ridge Forrester vertolkte. De revue loopt van begin juli tot eind augustus in Blankenberge.

Daarna vervoegt Moss de cast van "Brasschaatse huisvrouwen", een komedie die Jeroen Maes op maat van de Amerikaanse acteur schreef. Onder anderen actrices Leen Dendievel, Kadèr Gürbüz en Myriam Bronzwaar nemen de andere hoofdrollen voor hun rekening. Het theaterstuk is in september en oktober in Antwerpen, Hasselt, Gent, Izegem en Brugge te zien.