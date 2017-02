Het Britse "The lie detector" was een groot kijkcijfersucces. Intussen wordt het programma ook in Noorwegen, Nederland, Griekenland, Bulgarije, Slovenië, Slovakije en Letland gemaakt. In ons land komt Vier later dit voorjaar met een Vlaamse versie.

In "Eerlijk waar" (werktitel) krijgen koppels of voormalige partners het vuur aan de schenen gelegd. Vier kondigt het programma aan als een reeks "warme, intieme en soms grappige gesprekken die de koppels vaak dichter of opnieuw bij elkaar brengen".

Het experiment wordt opgevolgd door Gerard van den Berg, Nederlands communicatie-en leugenexpert. Hij onderwerpt elke gesprekspartner afzonderlijk aan een geavanceerde leugentest. Via de zogenoemde "Layered Voice Analysis" worden emoties in de menselijke stem gemeten. Aan de hand daarvan kan Van den Berg zien wie er al dan niet liegt.

Elke aflevering zullen vier koppels of ex-koppels zo'n professionele leugendetectortest ondergaan. Van den Berg stelt de concrete vragen waarop de (ex-)koppels zelf graag een eerlijk antwoord zouden krijgen. Na die test gaan de partners samen aan tafel zitten om elkaar 20 vragen te stellen. Als er gelogen wordt, grijpt de expert in.