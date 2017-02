"Kiekeboe is altijd een frisse strip geweest, met fijne personages. 40 jaar lijkt een eeuwigheid in medialand, maar tekenaar Merho heeft zijn uiterste best gedaan om het Kiekeboeverhaal en de karakters eigentijds te houden", vertelt Van Gompel in "De ochtend".

"Enerzijds kent Merho de klassieke striptraditie rond Willy Vandersteen zeer goed, anderzijds voegt hij daar nog iets aan toe. Hij speelt altijd in op de laatste trends. Moemoe die facetimet met haar kleindochter: het maakt een verhaal meteen actueel en aantrekkelijk voor jonge lezers", aldus Van Gompel.

"Daarnaast bestaan er geen taboes. In Kiekeboe is niets ondenkbaar of onbespreekbaar. Vloekwoorden, de aanwezigheid van een gekleurde medemens, of een pikantere noot: het kan allemaal. Dat was in "Suske en Wiske" of een Nero-album ondenkbaar."