Met Facebookscanner.com, de tool van hacker Inti De Ceukelaire, zou het mogelijk zijn makkelijk alle foto's te zien waarin iemand getagd is, zelfs al is die persoon niet jouw vriend. Verder kan je ook zien welke foto's, video's of statussen iemand leuk heeft gevonden. Zelfs geheime groepen waar je lid van bent, zijn te zien.

"Facebook springt opnieuw te los om met het beschermen van gegevens van Facebookgebruikers. Het is voor mij duidelijk dat de Facebookgebruiker de enige is die het recht heeft om te beslissen wat hij of zij deelt en wat achter slot en grendel blijft. Het is niet aan Facebook om dat in de plaats van gebruikers te beslissen. Informatie die Facebookgebruikers afschermen moet Facebook ook écht afschermen", aldus de staatssecretaris.