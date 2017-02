De Noord-Ierse acteur James Nesbitt (52) is een veelgevraagd acteur in Groot-Brittannië. Nesbitt is bekend van de televisieseries "Cold feet", "Murphy's law", "The secret" en "The missing".

Nesbitt was ook te zien in de "The hobbit"-trilogie als Bofur. In 2002 vertolkte hij met brio de hoofdrol in "Bloody sunday" van Paul Greengrass. De film vertelt het verhaal van de schietpartij in 1972 in Derry in Noord-Ierland waarbij 26 onschuldige burgers om het leven kwamen.

In een interview met Radio Times meldt Nesbitt dat hij de voorbije jaren verschillende haartransplantaties ondergaan heeft.

"De pers heeft het de voorbije jaren uitvoerig gehad over mijn haartransplantaties. Ik heb er nooit een probleem mee gehad om er open over te zijn. Ik worstelde met mijn haaruitval, wellicht uit ijdelheid. Maar mijn herstelde haardos heeft me waarschijnlijk ook betere rollen opgeleverd", besluit Nesbitt.