Turkse fotograaf wint World Press Photo prijs

De Turkse fotograaf Burhan Ozbilici heeft de 2017 World Press Photo-prijs gewonnen. World Press Photo is de meest prestigieuze wedstrijd voor persfotografie. AP-fotograaf Ozbilici kreeg de prijs voor een fotoreeks over de moord op de Russische ambassadeur in Turkije Andrei Karlov. Karlov is in december van vorig jaar doodgeschoten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Turkse fotograaf wint World Press Photo prijs

De Turkse fotograaf Burhan Ozbilici heeft de 2017 World Press Photo-prijs gewonnen. World Press Photo is de meest prestigieuze wedstrijd voor persfotografie. AP-fotograaf Ozbilici kreeg de prijs voor een fotoreeks over de moord op de Russische ambassadeur in Turkije Andrei Karlov. Karlov is in december van vorig jaar doodgeschoten.