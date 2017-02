Soufiane Eddyani: "Dit is niet normaal"

Hij is amper 18, heeft 3 songs uit zonder enige hulp van een platenlabel of de radio. En toch stond de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani deze week in de top 5 van de meest populaire youtube-clips wereldwijd. In "Van Gils & Gasten" legt hij uit hoe dat in zijn werk is gegaan.



