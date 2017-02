De perceptie dat surfers vooral nieuws lezen via sociale media klopt niet helemaal, zo blijkt nog uit het onderzoek. De Amerikaanse surfers kwamen even vaak op een artikel terecht via een nieuwssite zelf als via sociale media. Respectievelijk 36 en 35 procent. Dat was minder het geval via e-mail, tekstberichten en zoekmachines.

10 procent van de respondenten noemt het medium Facebook als de bron van een nieuwsbericht. In dat verband is de hoofdvogel voor CNN. Die nieuwszender worstelt al jaren met belabberde kijkcijfers in eigen land, maar online wordt hun merk het vaakst genoemd als bron van nieuws. Op de voet gevolgd door Fox News.

Tot slot en weinig verrassend: als nieuws van een vriend of vriendin komt, is een lezer veel meer geneigd om te reageren of verder opzoekingswerk te doen (73 procent), dan wanneer dat nieuws rechtstreeks zijn weg vindt naar de lezer (49 procent).

Voor meer details en grafieken kunt u hier terecht voor het volledige Amerikaanse onderzoek.