Wat iedereen wil weten is of Thielemans, een van de populairste personages in de serie, "Thuis" ook zelf gaat missen. "Iedereen vraagt het nu pas, maar ik ben al sinds 1 december gestopt! Ik mis het wel… Maar ik denk dat als ik elke dag in Leuven had moeten zijn en de ploeg was er niet ik het veel harder zou missen."

"Maar dat is zo’n ander leven. Ik heb de mensen van "Thuis" in Antwerpen nooit veel gezien. Ik mis het wel, maar het is ook niet vreemd. Dus het was wel de juiste beslissing."

Komt ze ooit nog terug in de serie? "Dat is niet het plan", klinkt het beslist.

De reacties van de fans op haar vertrek noemt Thielemans alleszins "niet normaal". "Het ontploft ! Ik had het na 1 december al op sociale media gegooid maar het is de laatste dagen zo intens. Ik heb al veel tranen in mijn ogen gehad door de lieve berichtjes. Sorry dat ik nog niet iedereen heb geantwoord, maar believe me, het zijn er super veel.