Gent stelt draken tentoon

In het museum STAM in Gent loopt een tentoonstelling over draken. Niet toevallig gebeurt dat in Gent, want op het Belfort van de stad staat een echte draak. "Karrewiet"-reporters Pieter, Jonas en Marieke zijn alvast enthousiast.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Gent stelt draken tentoon

In het museum STAM in Gent loopt een tentoonstelling over draken. Niet toevallig gebeurt dat in Gent, want op het Belfort van de stad staat een echte draak. "Karrewiet"-reporters Pieter, Jonas en Marieke zijn alvast enthousiast.