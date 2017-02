Ik was gecast als onenightstand voor Frank Bomans, maar nu speel ik al 10 jaar in "Thuis". En elke dag wordt het leuker.

Ik was gecast als onenightstand voor Frank Bomans, maar nu speel ik al 10 jaar in "Thuis". En elke dag wordt het leuker.

Het theater is de reden waarom Bronzwaar - op haar eigen vraag - van begin september tot eind december van de “Thuis”-set verdween. “De combinatie tv en theater is me in het verleden al zuur opgebroken. (Bronzwaar had ooit een burn-out, nvdr). Ik heb geleerd om te doseren, en af en toe “nee” te zeggen. Je kan je lichaam niet ongestraft tot het uiterste pushen”, zegt ze. “Ik heb geweldige bazen die me die ruimte geven. Als het louter van mij afhangt, dan neem ik ooit nog eens zo’n theaterpauze. Je moet je eigen leven leiden en je dromen durven najagen."

“Maar ik ben na 10 jaar “Thuis” nog altijd enorm blij met mijn rol”, benadrukt ze. “Hoe langer je erin zit, hoe leuker het wordt. En dan te bedenken dat ik oorspronkelijk was gecast als onenightstand van Frank Bomans! (lacht). Natuurlijk weet ik intussen hoe Julia in elke mogelijke situatie zal reageren. Als acteur is het natuurlijk het summum van de job om een personage vanuit het niks te creëren. Daarom werkt de combinatie van "Thuis" met theater voor mij optimaal.”