Vanavond gaat op Vier "Hotel Römantiek" van start, een programma waarin Sven De Leijer, Otto-Jan Ham en Frances Lefebure een groep van bijna 40 single zestigplussers mee naar Zwitserland nemen. De stille hoop van de programmamakers is dat enkele van die senioren er de liefde van hun (tweede of derde) leven zullen vinden.

Liefde op oudere leeftijd, een goed idee om dat in beeld te brengen in een entertainmentprogramma? Lies Van Assche, klinisch ouderenpsychologe aan UZ Leuven, ziet het risico: "Het kan snel een karikatuur worden. Mensen die thuis zitten te kijken in de zetel en zeggen, 'hoe schattig', of erger", zegt ze in "Hautekiet" op Radio 1.

Toch is het net goed om die realiteit van datende senioren in beeld te brengen. "We gaan er meer mee geconfronteerd worden. Het aantal senioren neemt toe. Heel veel mensen hebben een of meerdere langdurige relaties achter de rug, zijn alleen na het overlijden van een partner of na een scheiding. Het programma toont dat het niet afgelopen hoeft te zijn. Je hoeft niet in stilte te wachten tot het helemaal voorbij is."