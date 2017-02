Bij VTM maken ze duidelijk dat er zeker over nagedacht kan worden. Maar eerst moeten enkele euvels genomen worden, legt woordvoerster Vercauteren uit: "Ten eerste heb je een grote groep nodig om te kunnen matchen." Bij de vorige inschrijving waren er ongeveer 2.800 kandidaten. Uiteindelijk werden vier koppels gevormd. Vercauteren benadrukt dat iedereen zich mag inschrijven -je moet wel minstens 25 jaar en geen kinderen hebben- en dat er de vorige keer ook al holebi's zaten bij de kandidaten. Maar de groep holebi's was gewoon té klein om een match te vinden.

Tweede aspect is puur het productieproces. "Tijdens de selecties zit de groep met mannen en de groep met vrouwen al eens bij elkaar. Dat wil dus zeggen dat hetzelfde geslacht elkaar al gezien heeft. Dan kan je uiteraard niet meer "blind" trouwen", zegt Vercauteren.

Maar VTM sluit niets uit. "Holebi's zijn welkom", klinkt het. "Blind getrouwd" is oorspronkelijk een Deens format dat wereldwijd werd gekocht. In Australië werden in het derde seizoen van "Married at first sight" alvast twee homo's gekoppeld. Maar de eerste homo's waren meteen goed voor een heuse rel in de holebigemeenschap. De twee, Andy en Craig, huwden in Nieuw-Zeeland, want in Australië is een homohuwelijk wettelijk niet mogelijk.