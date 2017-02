Aangeven dat je veilig en wel bent na een ramp of een aanslag: het kan sinds 2014 op Facebook met de zogenoemde "Safety Check". In de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India en Saudi-Arabië start de sociaalnetwerksite vandaag met een uitbreiding op deze toepassing: "Community Help".

In het geval van een ramp kunnen gebruikers die de "Safety Check" hebben geactiveerd met "Community Help" voortaan ook hulp vragen van of aanbieden aan de mensen in hun buurt die de toepassing eveneens hebben geactiveerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om voedsel, onderdak of transport in het geval van een crisis.

Voorlopig biedt Facebook "Community Check" enkel aan bij natuurlijk of accidenteel onheil zoals een overstroming of een tornado. Over aanslagen rept de sociaalnetwerksite met geen woord. Op termijn zullen ook gebruikers in andere landen van de nieuwigheid kunnen gebruikmaken.