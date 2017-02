Gunther Levi: "Wie doet er mee in onze natuurfilm?"

Gunther Levi: "Wie doet er mee in onze natuurfilm?"

De Romeo's maken een film: "H.I.T." is de titel. In "Van Gils & Gasten" zegt Gunther Levi dat er al lang geleden sprake was van filmplannen voor een "natuurfilm". "Een sensuele film" verduidelijkt hij voor Lieven Van Gils.