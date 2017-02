De Amerikaanse acteur overleed thuis in Santa Clarita, in Californië, na een strijd tegen alvleesklierkanker, meldt het tijdschrift Variety, dat zich baseert op uitspraken van zijn manager.

Richard Hatch was genomineerd voor de Golden Globes voor zijn vertolking van kapitein Apollo in "Galactica" (1978-1979). In het begin van de jaren 2000 was hij ook nog te zien in de nieuwe versie van de serie, als het personage Tom Zarek. "Battlestar Galactica" is een sciencefictionreeks die zich afspeelt in een afgelegen sterrenstelsel.

Hatch vertolkte ook inspecteur Dan Robbins in "The streets of San Francisco" (1976-1977) en acteerde in (soap)series zoals "All my children" (1971), "Hawaii Five-O (1973-75), "The Waltons" (1975) en "Santa Barbara" (1990).