In De Roma in Antwerpen heeft vanavond De Nacht van Apache plaatsgevonden, een benefietavond ten voordele van de gelijknamige nieuwssite die aankijkt tegen torenhoge schadeclaims na artikels over onder meer de Antwerpse vastgoedsector en hun banden met politici en ambtenaren.

Van den Broeck gaf aan dat de maatschappij goede, onafhankelijke journalistiek verdient. "Regeringen en parlementen zijn machteloos tegenover de ijzeren wetten van de markt. Rechters worden in diskrediet gebracht, hun vonnissen worden als partijdig en wereldvreemd beschouwd. Burgers voelen zich in de steek gelaten en laten hun oren hangen naar demagogen en leerling-tovenaars", stelde hij.

Hij verwees daarbij ook naar de Amerikaanse president Donald Trump. "Als we niet opletten, dan moet hij de pers niet muilkorven. Dan maakt de pers zichzelf overbodig en heeft de ongefilterde propaganda op sociale media vrij spel."

De hoofdredacteur gaf zijn vakgenoten daarom advies: "Hoofdredacteurs moeten deze kans grijpen om bij hun directies een duidelijke boodschap over te brengen. Besparen op redacties is niet langer een optie. Wie nu niet investeert in goede journalisten, riskeert zijn eigen medium overbodig te maken. En dit geldt niet alleen voor de zogenaamde kwaliteitskranten. De strijd om de burger zal vooral gewonnen moeten worden in de populaire media."

Na de rechtszaken heeft Apache intussen 3.000 betalende abonnees en telt de coöperatieve achter het iniatief zo'n 1.000 aandeelhouders. Van den Broeck zei voorts dat men een jaar voorligt op het businessplan, maar dat een nieuwe kapitaalronde de redactie nog zou moeten versterken.