Over enkele maanden kunnen inwoners van de Europese Unie niet alleen zonder bijkomende kosten telefoneren, sms'en en mobiel surfen als ze in een andere lidstaat vertoeven, ze zullen nu ook hun onlineabonnementen in het hele continent kunnen gebruiken. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten vandaag een akkoord bereikt, zo meldt Europees commissaris Ansip.

Wie vandaag een abonnement op bijvoorbeeld Netflix of Spotify heeft, kan dat in een ander EU-land niet of niet volwaardig gebruiken door de techniek van de geoblocking. Dankzij het nieuwe akkoord zullen de providers van deze abonnementen voortaan rekening houden met het thuisland of de hoofdverblijfplaats van de gebruiker ongeacht waar die zich bevindt.

Zo zal een Fransman die thuis een onlineabonnement op Canal+ heeft, het integrale aanbod van die zender ook kunnen bekijken als hij op reis is in pakweg Denemarken of Kroatië. Hetzelfde geldt voor tal van andere onlineabonnementen.