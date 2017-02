150 miljoen dollar (140 miljoen euro) plus intresten. Dat bedrag eist Melania Trump van Mail Media wegens laster en eerroof. Alles heeft te maken met een artikel dat afgelopen zomer in The Daily Mail verscheen en dat suggereerde dat het modellenbureau waar de First Lady in de jaren 90 onder contract lag ook een escortbureau was.

In september hadden de advocaten van Melania al een eerste keer een klacht tegen Mail Media ingediend evenals tegen Webster Tarpley. Dat is een blogger in Maryland die het nieuws eveneens had verspreid. Een rechter in diezelfde staat verklaarde zich toen territoriaal onbevoegd.

Nu hebben de advocaten hun klacht bij een rechtbank in New York ingediend. Die tegen Tarpley hebben ze laten vallen omdat de blogger een minnelijke schikking met Melania heeft getroffen, naar verluidt onder de vorm van "een evenredige som". Net als Mail Daily heeft hij toegegeven dat het bericht niet klopte en heeft hij publiekelijk zijn verontschuldigingen aangeboden.

Melania is de derde echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump. Samen hebben ze 1 zoon Barron. Zelf is ze van Sloveense afkomst.