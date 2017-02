"De pen van Apache" is vanavond uitgereikt tijdens De Nacht van Apache in De Roma in Antwerpen. Dat is een initiatief van onder meer Wouter Deprez om de nieuwssite een hart onder de riem te steken.

Vijf journalisten en media maakten kans op de prijs die een journalist of een organisatie bekroont "die zich verdienstelijk maakt in de strijd voor de vrijwaring van de persvrijheid en de onderzoeksjournalistiek." Het ging om Chris De Stoop, het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Médor, The Caravan's Journal en Luc Pauwels.

Uiteindelijk is die laatste met "De pen van Apache" aan de haal gegaan, deels dankzij televoting en deels dankzij de stemmen van de redactie van Apache en PEN Vlaanderen. Dat is een auteursvereniging die ijvert voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding.