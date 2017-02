Radio 2 brengt vuilniszak ongeopend terug na discussie met Schauvliege

Volgens Schauvliege was zij in tegenstelling tot de andere BV's niet op de hoogte gebracht van de actie. Radio 2 nuanceert dat: "Op het moment dat de vuilniszak is weggenomen, was het 6 uur 's morgens. Een moeilijk tijdstip om haar op de hoogte te brengen", zegt Niko Reynaert van Radio 2. "We hebben haar wel gecontacteerd tussen 8 en 9 uur."

Radio 2 heeft de minister toen uitgelegd wat ze gedaan hadden en waarom en gevraagd aan de minister of en hoe ze wilde meewerken aan de actie. "We hebben haar toen uitgelegd dat het niet onze bedoeling was haar te beschadigen of haar privacy te schenden", zegt Reynaert. "En dat we het niet uit sensatiezucht deden, maar wel om het sorteergedrag van de minister te bespreken. Wat we samen met technici van Fost Plus zouden doen."

Maar de minister had daar geen oren naar en eiste dat de zak ongeopend teruggebracht zou worden. Reynaert benadrukt dat de redactie op dat moment, toen Schauvliege op de hoogte werd gebracht, de vuilniszak nog niet geopend had. Hij voegt eraan toe dat de actie op voorhand juridisch was afgetoetst bij de juridische dienst en de deontologische raad van de VRT.

Na het gesprek met de minister is de vuilniszak weer voor Schauvlieges deur gezet in Evergem. Ongeopend. Of hij nog op tijd door de vuilniskar is opgehaald, is ons onbekend.