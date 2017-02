Radio 1 focust volgende week in verschillende programma's op de mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen en Brussel. "Op Radio 1 hebben we het in de nieuwsbulletins vooral over de dagelijkse files op de snelwegen, maar de meeste tijd verlies je vooral op de lokale wegen en gewestwegen", legt verkeersanker Hajo Beeckman uit in "De ochtend".

"Filetijd wordt uitgedrukt in voertuigverliesuren. Dat is de tijd die alle voertuigen samen per dag doorbrengen in de file. Volgens de Vlaamse overheid zijn dat er ongeveer 125.000 per werkdag, maar dat zijn enkel cijfers voor de snelwegen. Verkeersdeskundigen nemen aan dat het totaal aantal voertuigverliesuren een veelvoud daarvan is", aldus Beeckman.