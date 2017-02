Cathy van der Ha (38) won vorig jaar 30.000 euro in "De mol", omdat ze Gilles Van Bouwel kon ontmaskeren in het spelprogramma op Vier. Dat geld is intussen zo goed als op.

"Ik heb bijna alles weggegeven. Af en toe, als ik in België ben, zie ik mensen denken als ze mij herkennnen: dat is de bitch van "De mol". Al zijn de reacties vooral positief", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Van der Ha is getrouwd met een Griek en woont op het platteland in Griekenland. Een groot deel van haar prijzengeld heeft ze het voorbije jaar gebruikt om vluchtelingen te helpen.

"Ik ben drie maanden lang een of twee keer per week naar een kamp gegaan aan de Macedonische grens. Ik heb eten gekocht en schoolboeken. De toevloed is gestopt, maar er zitten nog altijd 56.000 mensen vast op Grieks grondgebied."

Cathy van der Ha heeft nog een beetje geld opzij liggen voor een feest dat ze in mei in Griekenland gaat geven voor alle kandidaten van "De mol".