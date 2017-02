Het Gala van de Gouden K's was intussen al toe aan zijn vierde editie. Speciaal aan deze editie was dat ook de Ketnetters en hun ouders erbij konden zijn, want de show werd opgenomen in Paleis 12 op de Heizel.

Net zoals bij de vorige edities waren de verrassingen niet van de lucht. Zo ging de Gouden K voor beste mannelijke tv-ster ei zo na naar Olly Wannabe. Showbizz Bart was de olijke stoorzender net op tijd te slim af, zodat de prijs uiteindelijk nog goed terechtkwam bij de echte winnaar, Juan Gerlo van "Ghost Rockers".

De Gouden K's bleven op die manier wel een beetje in de familie, want ook Tinne Olmans, de tegenspeelster van Gerlo die in het echte leven zijn vriendin, sleepte twee awards in de wacht.