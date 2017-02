Bastille laat het Sportpaleis vollopen

De Britse band Bastille speelde vanavond voor 16.000 toeschouwers in het Sportpaleis in Antwerpen. Het is de zevende keer in vier jaar tijd dat de band ons land aandoet.

