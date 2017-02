Zondag vindt in de VS de Super Bowl plaats, de jaarlijkse hoogmis van het American football en telkens weer goed voor peperdure tv-spots tijdens de pauze.

Eén van die spots gaat dezer dagen vlot over de tongen omdat die een gevoelige snaar raakt nu de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod voor inwoners van zeven landen in het Midden-Oosten heeft uitgevaardigd.

De spot kreeg de titel "Born the hard way" en is gemaakt in opdracht van biergigant Anheuser-Busch. De clip vertelt in 1 minuut het verhaal van Adolphus Busch, de stichter van het populaire bier Budweiser. Busch migreerde in 1857 van Duitsland naar Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri waar hij samen met Eberhard Anheuser bier ging brouwen.

Het filmpje volgt Busch op zijn moeilijke reis en toont hoe hij bij zijn aankomst in de VS op weinig sympathie kan rekenen. "You're not wanted here", schreeuwt een omstaander. "Go back home." Busch houdt vol en bereikt uiteindelijk zijn doel. "When nothing stops your dream, this is the beer we drink", luidt de conclusie van de makers.