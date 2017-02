Het bleef naar goede gewoonte lange tijd een staatsgeheim, maar het lijstje van kandidaten voor het nieuwe seizoen van "De mol" is vanochtend - enkele dagen voor de eerste aflevering - bekendgemaakt. In tegenstelling tot de voorbije edities staan er nu geen tien, maar wel elf kandidaten klaar om de uitdaging aan te gaan. Tien onder hen willen de opdrachten tot een goed einde brengen en zoveel mogelijk geld in het laatje krijgen, de elfde probeert net het tegenovergestelde. Het is aan de kandidaten om te weten te komen wie die laatste is.

"Net als vorig jaar zijn we erin geslaagd een fijne groep mensen bij elkaar te brengen", zegt presentator Gilles De Coster. "In het beste geval zit je met hen drie weken samen in Zuid-Afrika, dat schept wel een band. We merken als ploeg dat we ze echt graag zijn gaan zien en dat we ze nu - bij het monteren - wel missen."