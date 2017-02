Bruno Vanden Broecke: "Ik ben er trots op dat dit gebeurd is"

Voor de jaarlijkse ontspanningsactiviteit in het Vlaams Parlement is vandaag acteur Bruno Vanden Broecke in de rol van de Griekse filosoof Socrates opgetrommeld in het halfrond. Voorzitter Jan Peumans was erbij.

