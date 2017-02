Als het van Piper afhangt, gaat de rol deze keer na een vrouw. Dat zegt ze in een gesprek met de BBC. Tot nog toe hebben enkel mannen het personage vertolkt en volgens de actrice zou het een heus "affront" zijn als de maker opnieuw een man uitkiezen. "Voor mij zou een vrouw als Doctor Who geweldig zijn gezien de staat van de wereld vandaag. Het is hoog tijd."

Hoewel ze eerder acht jaar als metgezel Rose Tyler in de serie meespeelde, voelt ze zich niet geroepen om zelf in de huid van Doctor Who te kruipen. "Ik weet het niet", zegt ze. "Het zou veel werk zijn. Ik zou veel tijd in Cardiff moeten doorbrengen." Met dat laatste verwijst ze naar het feit dat de productie van de serie in handen is van BBC Wales.

Alles samen hebben al twaalf acteurs de rol van Doctor Who gespeeld in de zowat achthonderd afleveringen die tot nu toe zijn gemaakt. De eerste was wijlen William Hartnell.