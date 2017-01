De Orde van Vlaamse Balies heeft voor de tweede keer de Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies uitgereikt. Er waren drie journalistieke werken die zijn uitgebracht tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2016 genomineerd.

De "Panorama"-reportage "Euthanasie in de gevangenis" van Dirk Leestmans werd door de jury uitgeroepen tot laureaat van de onderscheiding. In de reportage belicht Leestmans het verhaal van een geïnterneerde die al dertig jaar in de cel zit voor moord en verkrachting. De man vroeg euthanasie aan, maar de procedure sprong op het laatste moment af.

"De reportage toont aan dat dat het niet zo evident is om via recht tot rechtvaardige oplossingen te komen en dat vooraleer wetten worden gemaakt niet alleen individuele belangen tegen het algemeen belang moeten worden afgewogen, maar dat ook de ethische kant van regelgeving via alle mogelijk invalshoeken moet worden bekeken", motiveert de jury.

De andere genomineerden waren Kristof Clerix met zijn boek "Spionage. Doelwit: Brussel" en "De machteloosheid van de politierechter" van De Standaard-journalisten Nikolas Vanhecke en Marjan Justaert.

Aan de onderscheiding van de Orde van Vlaamse Balies is een geldbedrag van 7.500 euro verbonden. De Orde van Vlaamse Balies wil met de onderscheiding de kwaliteit van de journalistiek over het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder bevorderen.