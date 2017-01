Net geen zestig procent van alle televisiekijkers in Vlaanderen stemden gisteravond af op Eén om de avonturen van de televisiepresentator in Sierra Leone te bekijken.

Na de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika in 2014 was Sierra Leone verboden gebied voor toeristen. Begin 2016 was de crisis voorbij en Tom Waes stapte op de eerste vlucht naar het land. Tom Waes was de eerste klant in twee jaar tijd van het grootste reisbureau van Sierra Leone.

De best bekeken uitzending van het vorige seizoen van "Reizen Waes" werd uitgezonden op 1 maart 2015. Die uitzending lokte 1.571.344 kijkers. De best bekeken uitzending van het eerste seizoen kwam in 2013 op een dinsdagavond op antenne. Die aflevering was goed voor net geen miljoen kijkers.