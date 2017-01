Mittenaere werd geboren in de Noord-Franse stad Rijsel. Tijdens de 65e editie van de schoonheidswedstrijd verklaarde ze dat ze hoopt dat meer landen hun grenzen zouden openen voor vluchtelingen. "Open grenzen hebben, geeft ons de kans om meer te reizen en te weten te komen wat er allemaal gebeurt in de wereld", klonk het bij de kersverse Miss Universe.

Miss Haïti Raquel Pelissier werd eerste runner up, Miss Colombia Andrea Tovar tweede runner up. Stephanie Geldhof, die voor België meedeed in de strijd om het kroontje, haalde de finale niet. Nochtans scoorde ze op voorhand niet slecht bij de bookmakers, en zelf mikte ze op een plaats in de top 12. Ze werd vorig jaar tweede in de Miss België-verkiezing, na Lenty Frans die onlangs nog zesde werd bij Miss World.

De gastheer van dit jaar was Steve Harvey. Vorig jaar riep hij Miss Colombia nog verkeerdelijk uit tot winnaar, waarna hij even later schoorvoetend de Filipijnse Pia Wurtzbach moest kronen tot Miss Universe 2015. Harvey was zijn debacle van vorig jaar duidelijk nog niet vergeten, want hij eindigde de avond met: "Dit is Steve Harvey, ik heb het juist".

Bekijk hieronder een selectie van beelden.