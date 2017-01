Japanse pop steelt show bij "Madama Butterfly" in De Munt

De klassieker "Madama Butterfly" van Puccini is weer in Brussel. In De Munt wordt de opera opgevoerd met in een glansrol een authentieke, Japanse pop.

