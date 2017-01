Het zijn Matteo Simoni, Stef Aerts, Rik Verheye en Bart Hollanders die in de prijzen vielen op het festival. In de reeks spelen ze vier gigolo's die de handen in elkaar slaan om de sector plat te spelen. Maar door overmoed en testosteron ontstaan er kleine scheurtjes in de groep, die al snel onoverbrugbare kloven worden. Het is heel uitzonderlijk dat vier acteurs samen de prijs voor Beste Acteur krijgen.

De zevendelige reeks was ook genomineerd voor de FIPA d'Or voor Beste Serie en de prijzen voor Beste Regisseur, Beste Scenario en Beste Soundtrack.

De dertigste editie van het FIPA vond plaats van 24 tot 29 februari. Gisterenavond vond de slotceremonie plaats, die gepresenteerd werd door de Frans-Zwitserse presentatrice en televisieproducente Maïtena Biraben.

Twee van de zeven afleveringen van "Callboys" werden woensdag vertoond op het festival. De reeks werd geproduceerd door FBO, in coproductie met Woestijnvis, Telenet en Vier. In het najaar van 2016 was ze op VIER te zien.