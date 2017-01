Heel wat fans van Barbara Hale hebben bloemen neergelegd op haar ster op de Walk of Fame in Hollywood. De actrice is donderdag op 94-jarige leeftijd overleden.

Hale stond al in de jaren veertig voor de camera, met onder anderen Frank Sinatra in "Higher and higher". Ze acteerde in een handvol Hollywoodfilms en bijna honderd televisieproducties.

Ze raakte vooral bekend met haar rol als secretaresse Della Street van strafpleiter Perry Mason, vertolkt door Raymond Burr. De topreeks, die van 1957 tot 1966 op de Amerikaanse zender CBS liep, leverde Hale een Emmy op. Van eind de jaren 80 tot midden de jaren 90 nam ze die rol opnieuw op in een dozijn televisiefilms onder de titel "A Perry Mason Mystery".

In 1970 speelde ze naast Dean Martin en Burt Lancaster een rol in de rampenfilm "Airport".