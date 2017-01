Wat als... je maar één strofe van "Superstition" kent en Stevie Wonder zit in de lobby?

Muzikant Grayson Erhard was in een hotellobby in Los Angeles "Superstition" van Stevie Wonder aan het spelen, toe hij Wonder zag zitten. De jonge muzikant kon echter maar één strofe van het lied, maar daar had Stevie Wonder een oplossing voor.

yt

Wat als... je maar één strofe van "Superstition" kent en Stevie Wonder zit in de lobby?

Muzikant Grayson Erhard was in een hotellobby in Los Angeles "Superstition" van Stevie Wonder aan het spelen, toe hij Wonder zag zitten. De jonge muzikant kon echter maar één strofe van het lied, maar daar had Stevie Wonder een oplossing voor.