Met zijn "nee" maakt Zuckerberg (voorlopig) een einde aan weken van speculatie over zijn politieke ambities. De geruchten ontstonden in december toen documenten uitlekten waaruit moest blijken dat hij in een vergadering had besproken hoe hij een politiek mandaat met zijn positie van baas van Facebook kon combineren.

Met Kerstmis volgde een nieuwe hint toen hij iedereen een zalig kerstfeest en een fijn Chanoeka wenste. Nochtans toonde hij zich in het verleden een overtuigde atheïst, maar in de VS is dat een zware handicap om verkiezingen te kunnen winnen. In een reactie verklaarde hij toen dat hij Joods is opgevoed en dat hij een tijdlang allerlei zaken in vraag had gesteld. "Nu geloof ik dat religie erg belangrijk is", schreef hij.

Begin januari maakte hij vervolgens zijn voornemen bekend om in 2017 een rondreis door alle staten van de VS te maken. Velen zagen hierin het signaal dat hij landelijke steun wou zoeken voor een politiek mandaat