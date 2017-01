Moore is overleden omringd door haar echtgenoot Robert Levine en enkele vrienden, zo meldt haar publicist Mara Buxbaum.

In de jaren 60 speelde de actrice mee in "The Dick Van Dyke show". Daarin kroop ze in de huid van huisvrouw Laura Petrie die steevast "Oh, Rob!" riep telkens haar echtgenoot haar tot wanhoop dreef.

Een heel andere rol volgde in de jaren 70 in "The Mary Tyler Moore show", een serie naar haar genoemd. Daarin speelde ze een jonge vrouw die op de nieuwsredactie van een lokale televisiezender ging werken.

Alles samen won Moore 7 Emmy Awards voor haar televisiewerk. In 1981 kreeg ze ook een Oscarnominatie te pakken in de categorie beste actrice in een hoofdrol voor haar vertolking in de film "Ordinary people".