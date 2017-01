Als reden voor het stopzetten van de papieren versie, wijst de redactie naar de adverteerders. "Ook al is print blijkbaar niet dood voor onze lezers, het is dat blijkbaar wel voor de adverteerders", klinkt het. "Dat hebben we moeten vaststellen maand na maand, net zoals zovele collega's in de media dit vandaag moeten vaststellen of hebben vastgesteld."

P-magazine zegt de komende weken voor zijn onlineplannen op zoek te gaan naar "believers/lezers/bezoekers die ons dit project willen helpen realiseren tegen april". "P is niet dood, P is on the move naar waar journalistiek 2017 voor moet staan: een veelvoud aan content, straffe journalistiek, eye candy en een eigen unieke kijk die het extraatje moet zijn van wat een man en elke moderne vrouw nog meer wil lezen of zien naast zijn vaste nieuwsaanbod bij de grote mediagroepen."

De titel P-magazine werd eind september 2015 door eigenaar Maurice De Velder, wiens uitgeverij Think Media Magazines in moeilijkheden was geraakt en ondertussen failliet is verklaard, ondergebracht in de nieuwe uitgeverij Mediageuzen.