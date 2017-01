Om een dergelijke verslaving te voorkomen - of te genezen - nemen heel wat mensen maatregelen. “De meest drastische maatregel is de smartphone buitengooien en inruilen voor een standaard telefoon", zegt professor Lieven De Marez van UGent en imec. Het gaat om een kleine groep, die wel groter aan het worden is. “Vorig jaar koos 1,5 procent van alle smartphonegebruikers daarvoor. Dit jaar is dat opgelopen naar 3 procent.”

Zo drastisch hoeft het voor velen niet te zijn en is zeker ook niet voor iedereen nodig. “Heel wat mensen kiezen voor zelfregulering en leggen zichzelf of hun kinderen regeltjes op”, zegt De Marez. Hier gaat het om een groep van 22 procent, eveneens een stijging ten opzichte van de 15 procent van vorig jaar. “Het gaat vaak om simpele regeltjes zoals het weren van de smartphone in de slaapkamer, het toestel tijdens een autorit in de koffer of de handtas leggen of tijdens een vergadering hem uitzetten."