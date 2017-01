Acht bekende Vlamingen voelden er wel iets voor om te ontdekken wat het is om voor een klas vol jeugdig geweld te staan. Ze geven les over een zelfgekozen thema, gaan in dialoog van met de leerlingen, confronteren hen met actuele thema's en peilen naar hun dromen en zorgen. Zo zal Danira Boukhriss in de eerste aflevering op zoek gaan wat de jongeren zoal over liefde denken. Om een voorsmaakje te geven: "In mijn les mag gekust worden, mits wederzijdse toestemming natuurlijk." Dixit Boukhriss.

Andere thema's die aangesneden worden zijn bijvoorbeeld geld (Tom Waes), afkomst en religie (Otto-Jan Ham), menselijke genetica (Lieven Scheire), geweld (Erik Van Looy), man-vrouw verhoudingen (Maaike Cafmeyer), humor (Philippe Geubels) en familie en opvoeding (Siska Schoeters). In vier verschillende scholen doorheen Vlaanderen gaan de bekende Vlamingen op zoek naar de dwarsdoorsnede van zestienjarig Vlaanderen.