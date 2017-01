Het merendeel van de vrijgezellen biedt zich spontaan aan. "Ze bellen of mailen, of ja, schrijven zelfs brieven. Ze willen een leuk reisje op een eiland." Maar daarmee is de puzzel natuurlijk nog niet gelegd. "We proberen tot een ideale mix te komen met verschillende types en karakters", zegt Demasure.

Naast de spontane aanbiedingen wordt er gericht gezocht. "Niet enkel op straat, in discotheken of in hogescholen, ook digitaal op bepaalde sites en sociale media", klinkt het. Hij verklapt ook dat met het aanbod ""Temptation" gerust een paar seizoen voort kan".

De oudste deelnemers bij de mannelijke vrijgezellen dit jaar zijn een zekere Kevin en Levi, allebei 27 jaar. De rest zijn prille twintigers. Bewust? "Dat is ook onze doelgroep en is eigen aan het karakter. Twintigers houden van feestjes en zijn speels", aldus Demasure.