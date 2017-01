De seksuologe Kaat Bollen heeft in "Generation M" op MNM bevestigd dat ze in verwachting is van een tweeling. "De natuur heeft dat slim bekeken. Ik heb nu een half jaar de tijd om mij mentaal voor te bereiden op de komst van twee baby's", aldus Bollen.

"Ik zag eerst niets op de echo bij de gynaecoloog, dus ik dacht oh my god. Het bleken er twee te zijn. Het moest eerst even indalen, maar nu zijn we wel dubbel gelukkig", besluit de seksuologe.

Kaat Bollen is bekend van haar werk voor verschillende Vlaamse zenders. Ze schreef ook verschillende boeken, onder meer "Het borstenboek" en "Boek der lusten". Ze is ook de seksueel experte van het MNM-programma "Generation M".