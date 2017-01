Gorden Kaye speelde René Artois in "Allo allo!"

René Artois uit Nouvion in Frankrijk heeft zijn laatste pintje getapt. Gorden Kaye speelde de café-uitbater in de oorlogsserie "Allo allo!". Hij is vanochtend overleden. Een fragment.

VRT yt

Gorden Kaye speelde René Artois in "Allo allo!"

René Artois uit Nouvion in Frankrijk heeft zijn laatste pintje getapt. Gorden Kaye speelde de café-uitbater in de oorlogsserie "Allo allo!". Hij is vanochtend overleden. Een fragment.