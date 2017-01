"Door die voortdurende discussie over fake nieuws bedacht ik me gisteravond plots dat het toch neig zou zijn om zelf de tweets van Trump te manipuleren", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik ben meteen begonnen met de links uit zijn berichten te verzamelen. Terwijl ik achterover leunde en een koffie dronk, liet ik al die url's automatisch openen. Van zodra ik merkte dat een website niet meer laadde, checkte ik of ik die domeinnaam kon kopen."

Bij de website van het National Achievers Congress 2012 had De Ceukelaire prijs. Voor 10 euro kon hij de domeinnaam kopen. Daar heeft De Ceukelaire afgelopen nacht zelf een YouTube-filmpje aan gekoppeld (zie hieronder). "Ik was er zelf verwonderd over dat die link, een zelfgemaakte YouTube-video ingeladen is door Twittter", zegt hij aan deredactie.be. "Ik sta er echt versteld van dat je voor 10 euro een boodschap van de machtigste man ter wereld kunt aanpassen."

Er zijn op deze manier nog veel andere tweets van Trump te hacken, zegt De Ceukelaire. Zelf heeft hij echter geen plannen in die richting. "Ik wilde iets grappigs doen", zegt hij. "Dit is zeker geen politieke boodschap. Maar nu is het ook iets grappigs, dit zou ook voor rare persberichten gebruikt kunnen worden." Volgens De Ceukelaire is zijn boodschap duidelijk. "Pas altijd op met wat je deelt op sociale media." Achteraf kan dat dus nog aangevuld worden met content waar je niet zelf voor gekozen hebt.