Bloemendaal is gisteren rond 16 uur in een verzorgingstehuis in Amsterdam overleden. Daar verbleef ze al enkele jaren nadat haar gezondheid gestaag achteruit was beginnen te gaan. In 1999 en 2000 kreeg ze telkens een beroerte. Sinds 2006 was ze nauwelijks nog in het openbaar verschenen. In 2014 volgde uiteindelijk een derde beroerte.

De carrière van Bloemendaal overspande een halve eeuw. Het grote publiek kent haar van rollen in populaire tv-series als "'t Schaep met de 5 poten" en "Citroentje met suiker". Daaruit vloeiden hits voort als "Het zal je kind maar wezen" en "We zijn er op de wereld om mekaar te helpen (niet waar)". In 1972 had ze ook een carnavalshit met "Wat heb je gedaan Daan", een nummer geschreven door drs. P..

De actrice was ook actief in het theater. Zo kende ze veel succes met de onewomanshow "Adèle's keus" die volgens De Telegraaf tot de hoogtepunten van de Nederlandse theatergeschiedenis wordt gerekend.

Bloemendaal werd geboren op 11 januari 1933 als Adèle Maria Hameetman. Na de scheiding van haar eerste man bleef ze zijn naam behouden. Later trouwde ze met Donald Jones. Met hem kreeg ze een zoon John. Bloemendaal was 84.