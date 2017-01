Voor het nieuwe, vijfde seizoen van "De mol", trekt Gilles De Coster drie weken lang met een groep onbekende Vlamingen door Zuid-Afrika. Het landschap is anders, maar het concept is hetzelfde gebleven. Onderweg moeten de kandidaten opdrachten uitvoeren en geld verdienen. Maar ze moeten elkaar vooral goed in de gaten houden, want in hun midden huist een saboteur. Hem of haar ontmaskeren blijft het doel.

Een dikke twee weken voor de start van het nieuwe seizoen lost Vier nu al een eerste trailer, toepasselijk in het Zuid-Afrikaans. "Een iemand is 'n verraaier" en "Jy moet niemand vertrou nie". De toon voor het nieuwe seizoen is meteen gezet.