Het verhaal van Jef en Yves Van Echelpoel: waar of niet waar?

"Ziet em duun" van Van Echelpoel was een van de meest gevraagde nummers tijdens Music For Life. Maar wie is Van Echelpoel? Als antwoord op die vraag komen Jef en Yves Van Echelpoel in "Van Gils & Gasten" op de proppen met een hoogst onwaarschijnlijk verhaal. Herbert Flack gelooft het helemaal.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Het verhaal van Jef en Yves Van Echelpoel: waar of niet waar?

"Ziet em duun" van Van Echelpoel was een van de meest gevraagde nummers tijdens Music For Life. Maar wie is Van Echelpoel? Als antwoord op die vraag komen Jef en Yves Van Echelpoel in "Van Gils & Gasten" op de proppen met een hoogst onwaarschijnlijk verhaal. Herbert Flack gelooft het helemaal.