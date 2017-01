In Davos komen elk jaar ongeveer 2.000 mensen uit de internationale politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap bijeen om te praten over de grote sociale en economische problemen van de wereld. Het thema dit jaar is Responsive and Responsible Leadership.

Het Belgische koningspaar woont vergaderingen en lezingen bij, maar maakt ook tijd voor persoonlijke ontmoetingen. Zo had koning Filip een gesprek met acteur Matt Damon (bekend van zijn rol als Jason Bourne in de gelijknamige films).

Minder bekend is dat Damon een van de gezichten en oprichter is van Water.org, een organisatie die zich inzet om mensen in onderontwikkelde landen toegang te verschaffen tot proper water en degelijk sanitair. "Een probleem dat we absoluut kunnen aanpakken", liet de acteur tijdens een lezing weten.